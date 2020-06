Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo a lancé une revue post-Covid de ses actifs Reuters • 25/06/2020 à 16:10









VALEO A LANCÉ UNE REVUE POST-COVID DE SES ACTIFS PARIS (Reuters) - Valeo a lancé une revue de ses actifs pour tester leur valeur future à la lumière de la crise sanitaire du coronavirus et de ses impacts possibles sur le marché automobile mondial. "Nous avons lancé un processus classique de revue de l'ensemble des actifs du groupe, une revue classique que l'on fait chaque année mais qui prend cette année une tournure un peu particulière", a déclaré Robert Charvier, directeur financier de l'équipementier automobile, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tient à huis-clos. Ces "impairment tests" s'achèveront fin juin, a précisé le PDG Jacques Aschenbroich. Les conclusions de la revue des actifs seront annoncées le 21 juillet, lors de la publication des résultats de Valeo au premier semestre. (Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)

