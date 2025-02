Valeo a dépassé les attentes en 2024

(AOF) - Valeo annonce avoir réalisé en 2024 une marge d'EBITDA à 2,86 milliards d’euros en hausse de 8 %, supérieur à ses attentes, malgré un chiffre d’affaires en baisse de 0,5 % à périmètre et taux de change constants à 21,49 milliards d’euros. L’équipementier automobile annonce qu’un dividende de 0,42 euro par action sera soumis au vote de la prochaine Assemblée générale. En 2025, "dans un marché qui demeure incertain", Valeo vise "une nouvelle année d’amélioration de sa performance financière".

Le groupe table sur un chiffre d'affaires compris entre 21,5 milliards d'euros et 22,5 milliards d'euros, avec une amélioration de sa marge d'EBITDA comprise entre 13,5% et 14,5% et une amélioration de sa marge opérationnelle comprise entre 4,5% et 5,5%. La génération de cash flow libre avant coûts de restructuration exceptionnels, devrait être comprise entre 700 et 800 millions d'euros.

"En 2024, Valeo poursuit son redressement, atteint ses objectifs de rentabilité et de génération de cash flow libre et réduit son endettement dans un environnement difficile de marché", résume le directeur général Christophe Périllat.

