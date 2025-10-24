 Aller au contenu principal
Valéo : +9%, pulvérise la résistance des 11,3E
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 13:57

La 'recovery' amorcée sur 9,8E du 14 au 20 octobre s'accélère spectaculairement et Valéo qui bondit de +9%, pulvérise la résistance des 11,3E du 17 septembre, puis des 11,55E du 13 mars dernier.
Le titre semble s'ouvrir le chemin des 13,15E de la mi-avril puis de la mai 2024.

Valeurs associées

VALEO
12,0950 EUR Euronext Paris +10,31%
