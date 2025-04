Valéo : -7%, nouveau plancher historique à 6,85E information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 09:13









(CercleFinance.com) - Valéo plonge de -7%, pulvérise le support des 7,38E du 3 décembre dernier, pour inscrire un nouveau plancher historique sous 6,85E.

Le titre qui perd déjà 41% depuis le 13 février, pourrait poursuivre sa dégringolade en direction de 5,8/5,75E (soit -50%) avant fin avril au rythme actuel.





Valeurs associées VALEO 6,9480 EUR Euronext Paris -6,06%