Valéo : +4%, renoue avec les 11E, soulève la résistance des 10,85E
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 11:02
Le titre vient peut-être de s'ouvrir le chemin des 11,55E, l'ex-zénith du 13 février, ex-plancher du 26/10/2023 un objectif en apparence pas très ambitieux mais qui constitue un pivot important : son franchissement marquerait la sortie du canal baissier long terme inauguré sous 33,8E le 1er décembre 2020 (re-testé le 5/2/2021).
Valeurs associées
|10,9350 EUR
|Euronext Paris
|+3,75%
