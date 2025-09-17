 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 816,14
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valéo : +4%, renoue avec les 11E, soulève la résistance des 10,85E
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 11:02

Valéo s'envole de +4% et renoue avec les 11E soulevant au passage la résistance des 10,85E du 22 août.
Le titre vient peut-être de s'ouvrir le chemin des 11,55E, l'ex-zénith du 13 février, ex-plancher du 26/10/2023 un objectif en apparence pas très ambitieux mais qui constitue un pivot important : son franchissement marquerait la sortie du canal baissier long terme inauguré sous 33,8E le 1er décembre 2020 (re-testé le 5/2/2021).

Valeurs associées

VALEO
10,9350 EUR Euronext Paris +3,75%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

