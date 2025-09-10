 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valentino : option d’achat différée d'un an à 2029 pour Kering
information fournie par AOF 10/09/2025 à 18:12

(AOF) - Kering et Mayhoola ont dévoilé un amendement de leur pacte d’actionnaires conclu en 2023, lorsque le géant du luxe français avait pris une participation de 30 % dans Valentino. La répartition actuelle du capital social de cette marque restera inchangée jusqu’en 2028 au plus tôt. L’amendement concerne les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle de 70 %, initialement exerçables en 2026 et 2027, sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement. En outre, l’option d’achat dont bénéfice Kering est quant à elle différée de 2028 à 2029.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci ou Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,2 Mds€ réalisé à 30% en Asie-Pacifique, 8% au Japon, 29% en Europe et 24% en Amérique du nord, avec 91% des ventes dans le réseau en propre ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance organique mais supérieure à celle des marchés via l’autonomie créative des Maisons et les partenariats stratégiques ;

- Capital contrôlé à 42,2% (près de 59% des droits de vote) par la holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires face à un recul de 12 % des ventes et de 62 % du résultat :

- renouvellement des directeurs de collections et des directions générales dans les maisons phares – YSL, Gucci, Balenciaga et Bottega Venetta, assorti d’un rajeunissement de l’offre, d’une hausse de la part de la maroquinerie dans les revenus, rationalisation de la distribution-logistique, e-commerce, réseau Wholesale et élargissement du maillage des magasins,

- après un recul de 5 % des coûts, réduction du même montant en 2025,

- flexibilité financière via les cessions immobilières -1,2 Md€ en 2024, 2 Mds€ en 2025 et 2026,

- montée en puissance des diversifications  : lunetterie, lancée en 2015 : déjà 1,6 Mds€ de revenus pour le 2ème acteur mondial ; parfumerie, lancé en 2023 : achat de Creed, 2 lancements en 2024 et 2025 ;

- Stratégie environnementale « Care for the planet » de neutralité totale en 2033 :

- réduction des impacts de la chaîne d’approvisionnement (pollution de l’air et de l’eau, gestion des déchets et utilisation des sols…),

- « Index de développement durable des fournisseurs » et traçabilité du bien-être animal et d’utilisation des produits chimiques,

- Materials Innovation Lab dédié aux montres et à la joaillerie, et au textile,

- soutien à la biodiversité, l’agriculture régénérative et le fonds climat pour la nature ;

- Bilan en cours de renforcement : dette nette de 10,5 Mds€ et 1,4 Md€ d’autofinancement libre.

Défi s

- Exécution de la relance de Gucci, 1er contributeur historique aux résultats ;

- Evolution du dossier Valentino détenu à 30% avec option d’acquisition totale en 2030 ;

- Absence de prévisions chiffrées pour 2025 ;

- Dividende 2024 réduit de plus de la moitié à 6€, après acompte de 2€.

Valeurs associées

KERING
233,5000 EUR Euronext Paris +0,11%
