Valentino ne changera pas de mains avant au moins 2028, dit Kering

Kering PRTP.PA a déclaré mercredi qu'il n'acquerrait pas la totalité de la maison de couture italienne Valentino avant au moins 2028, une annonce qui constitue la première mesure importante prise par le nouveau directeur général du groupe de luxe français, Luca de Meo.

L'engagement de Kering d'acquérir la totalité de la société auprès du fonds d'investissement qatari Mayhoola dans le cadre d'un accord conclu en 2023, a pesé lourdement sur le groupe de luxe français.

Selon le nouvel accord conclu avec Mayhoola, la structure actuelle de l'actionnariat de Valentino ne changera pas avant au moins 2028, a déclaré Kering.

Les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle de 70%, initialement exerçables en 2026 et 2027, sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement tandis que l'option d’achat dont bénéficie Kering, initialement prévue pour 2028, est différée à 2029, précise un communiqué.

(Tassilo Hummel et Etienne Breban)