Valbiotis vise de premiers revenus commerciaux "significatifs" dès 2025

(AOF) - Valbiotis , laboratoire français spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce qu’il vise désormais de premiers revenus commerciaux significatifs dès 2025 ,avec trois produits pour la prise en charge des troubles cardio-métaboliques sur le marché en France à fin juin prochain. Il vise pour 2027 un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d'euros, adossé à un EBITDA positif sur le périmètre français.

