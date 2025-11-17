 Aller au contenu principal
Valbiotis va créer une coentreprise en Asie pour y vendre ses produits dès 2026
information fournie par AOF 17/11/2025 à 17:58

(AOF) - Valbiotis a dévoilé "un accord stratégique majeur en Asie". Le laboratoire français va créer une coentreprise avec le groupe chinois Aika en vue de la commercialisation exclusive, dès 2026, des compléments alimentaires du Français. Cette nouvelle structure, détenue à 49% par Valbiotis et à 51% par Aika, commencera par commercialiser trois produits sur des marchés asiatiques clés (Chine, Hong- Kong/Macao, Vietnam, Indonésie, Japon, Taiwan et Singapour). Elle pourra également vendre dans un second temps un quatrième produit, actuellement en cours de développement clinique.

Une extension est également prévue dans d'autres pays : Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande, Philippines, Brunéi, Laos et Cambodge.

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,5850 EUR Euronext Paris +6,36%
