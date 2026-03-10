Valbiotis sensibilise aux risques cardiométaboliques à travers une campagne de prévention “Coeur en jeu”

La Rochelle, le 10 mars 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français expert de la santé cardiométabolique, s’engage pour la prévention et une meilleure compréhension des risques cardiométaboliques chez les femmes au travers d’une campagne de sensibilisation qui débutera le 10 mars 2026, intitulée « Coeur en jeu » avec le soutien de la Fondation Agir pour le Coeur des Femmes.



Les maladies cardiovasculaires (MCV) représentent l’une des principales causes de mortalité chez les femmes1. 1 femme sur 2, après 55 ans, est exposée à un risque cardiométabolique majeur2. Ces risques s’accentuent à la ménopause, une période de vulnérabilité encore largement sous-dépistée. Cette campagne matérialise la volonté de Valbiotis de faire de cette réalité un véritable enjeu de santé publique.