Valbiotis sélectionnée aux 84èmes sessions scientifiques de l’American Diabetes Association pour présenter les résultats cliniques de la Phase II/III REVERSE-IT de TOTUM•63 dans le prédiabète et le diabète de type 2

• Cette sélection pour une présentation orale par le plus important congrès mondial de diabétologie (du 21 au 24 juin) marque une reconnaissance clinique sans équivoque ;



• Valbiotis a également été sélectionnée pour présenter les résultats de l’étude clinique de mode d’action sur TOTUM•63 menée avec l’Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) de l’Université de Laval en collaboration avec l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) ;



• L’ensemble de ces données cliniques permet de positionner TOTUM•63 comme une innovation non-médicamenteuse, 100% végétale, sans équivalent dans la lutte contre le diabète de type 2, au bénéfice de millions de personnes aujourd’hui concernées.



La Rochelle, le 17 juin 2024 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans l’élaboration et la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention et la lutte contre les troubles métaboliques à l’origine des maladies cardiovasculaires, annonce avoir été sélectionnée aux 84èmes sessions scientifiques de l’American Diabetes Association pour présenter en conférence orale les résultats cliniques de la Phase II/III REVERSE-IT de TOTUM•63 dans le prédiabète et le diabète de type 2.