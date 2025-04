Valbiotis s'allie à deux groupements pharmaceutiques

(AOF) - Valbiotis (+3,61% à 1,09 euro), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires, annonce la signature de deux accords stratégiques avec les groupements pharmaceutiques Apothical et Solution Réseau d’Achat (SRA). La société estime que ces partenariats marquent une accélération décisive dans le déploiement de sa stratégie B2B et le renforcement de sa présence sur le marché officinal, avec " un accès privilégié à un maillage officinal stratégique ".

Solution Réseau d'Achat est un groupement qui fédère 680 pharmacies de quartiers. En plus de son rôle d'acheteur centralisé, SRA accompagne ses adhérents via une activité de consulting et de formation facilitant ainsi l'intégration des solutions Valbiotis dans les officines et leur diffusion auprès de la patientèle.

Apothical regroupe, quant à lui, 120 pharmacies de taille moyenne à grande, stratégiquement implantées en centres villes et à proximité de centres commerciaux.

