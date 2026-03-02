Valbiotis : Résultats annuels 2025

La Rochelle, le 2 mars 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, présente ses résultats pour l’exercice 2025 et revient sur les avancées stratégiques réalisées au cours de l’année, qui confortent l’exécution de sa feuille de route à moyen terme.



Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur de Valbiotis, déclare : « L’exécution de notre stratégie en 2025, année décisive dans la transformation de Valbiotis, a été menée parfaitement en ligne avec notre feuille de route et dans un cadre financier rigoureux ; nous avons ainsi réduit de 30% nos dépenses opérationnelles, tout en intensifiant nos investissements commerciaux et marketing. Valbiotis a ainsi bâti en 2025 de solides fondations pour son essor commercial : un portefeuille produits élargi, un ancrage renforcé en pharmacie, et une visibilité accrue auprès des professionnels de santé comme des patients. À l’international, la signature d’un premier partenariat majeur en Asie, suivie d’un deuxième au Moyen-Orient, valide également la pertinence de notre modèle. Forts de ces avancées et d’un début d’année très bien orienté, nous abordons 2026 avec confiance, pleinement engagés vers l’atteinte de nos objectifs financiers à moyen terme ».