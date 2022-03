Valbiotis renforce son engagement dans la RSE en adhérant au Global Compact des Nations Unies et en appliquant la norme ISO 26000

Le Global Compact des Nations Unies rassemble entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde du travail et société civile autour de 10 principes universellement reconnus pour construire des sociétés plus stables et inclusives. Cadre d'engagement volontaire, référentiel international, plateforme d'actions et d'échanges, le Global Compact est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale, avec plus de 19 000 participants dans 170 pays.

Valbiotis, par son adhésion, soutient les 10 principes du Global Compact des Nations Unies concernant le respect des droits de l'Homme, des normes internationales du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption.