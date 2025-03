Valbiotis® renforce son ancrage officinal avec deux partenariats stratégiques

La Rochelle, lundi 31 mars (17h40 CEST) – (17H40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français, spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie annonce la signature de deux accords stratégiques avec les groupements pharmaceutiques Apothical et Solution Réseau d’Achat (SRA). Ces partenariats marquent une accélération décisive dans le déploiement de sa stratégie B2B et le renforcement de sa présence sur le marché officinal.



Deux groupements, une couverture complémentaire du marché officinal

Les groupements Apothical et Solution Réseau d’Achat (SRA) regroupent un large réseau de pharmacies, allant des officines de proximité aux grandes structures, offrant ainsi à Valbiotis un accès privilégié à un maillage officinal stratégique.

- Solution Réseau d’Achat est un groupement qui fédère 680 pharmacies de quartiers structurées en trois segments distincts : Pharm’Etoiles (103 pharmacies sous enseigne), Premium (119 pharmacies engagées mais sans enseigne) et un réseau complémentaire de 450 officines bénéficiant des conditions du groupement. En plus de son rôle d’acheteur centralisé, SRA accompagne ses adhérents via une activité de consulting et de formation facilitant ainsi l’intégration des solutions Valbiotis dans les officines et leur diffusion auprès de la patientèle.