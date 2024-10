Valbiotis publie ses comptes semestriels, faisant ressortir une trésorerie de plus de 18.5 M€, et confirme sa feuille de route commerciale







• Un semestre marqué par le lancement en France de Valbiotis@PRO Cholestérol, aujourd’hui référencé dans plus de 200 pharmacies et auprès de l’ensemble des grossistes-répartiteurs ;





• Confirmation des prochaines étapes commerciales, débutant par le lancement de TOTUM-63 au premier semestre 2025 ;





• Nouveaux succès scientifiques dont les résultats de l’étude INSIGHT sur TOTUM•854, 3ème produit de Valbiotis à obtenir une preuve d’efficacité clinique non-équivoque ;





• Une trésorerie de plus de 18,5 M€ au 30 juin 2024 qui sécurise le financement des ambitions commerciales de la Société.