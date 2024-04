Valbiotis publie ses comptes annuels faisant ressortir une solide trésorerie de plus de 25 M€ à fin 2023

• Un exercice marqué au plan clinique par le large succès de l’étude de Phase II/III sur TOTUM•63 (prédiabète/diabète de type 2) ;

• Une accélération de la structuration industrielle et commerciale en vue des premières mises sur le marché des compléments alimentaires en portefeuille ;

• Lancement commercial de Valbiotis®PRO Cholestérol : premiers revenus attendus dès le mois de mai 2024 ;

• Une trésorerie de plus de 25 M€ à fin 2023 qui sécurise le financement d’une feuille de route ambitieuse.



La Rochelle, le 26 avril 2024 (07h30 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans l’élaboration et la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention et la lutte contre les troubles métaboliques à l’origine des maladies cardiovasculaires, annonce ses résultats au titre de l’exercice 2023 et revient à cette occasion sur les récents jalons majeurs franchis par la Société, ainsi que sur sa feuille de route clinique, industrielle et commerciale.