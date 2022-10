Valbiotis présente les résultats complémentaires positifs de l’étude clinique HEART sur TOTUM•070 contre l’hypercholestérolémie

• TOTUM•070 obtient d’excellents résultats chez les volontaires qui présentaient un taux sanguin de LDL cholestérol supérieur à 130 mg/dl à la randomisation, sa population ciblée commercialement et principale sous-population de l’étude HEART :

- Une efficacité accrue et durable sur le taux sanguin de LDL cholestérol, avec une réduction de 13,7% dès trois mois et de 14,3% après 6 mois, par rapport au placebo.

- Un taux de réponse très élevé, atteignant 92,5% de volontaires répondeurs dès 3 mois dans cette sous-population et jusqu’à 100% de répondeurs lorsque la cholestérolémie à l’inclusion dépassait 160 mg/dl.



• Par ailleurs, de nouvelles données ont été obtenues confirmant le mode d’action multicible intestinal et hépatique de TOTUM•070, en préclinique et chez l’humain, qui seront présentées au prochain congrès annuel de l’American Heart Association.



• TOTUM•070, substance active d’origine végétale brevetée, sans phytostérols ni levure rouge de riz, dispose désormais d’un dossier solide de preuves cliniques et scientifiques dans son périmètre commercial.



• Confortée par les études de marché , l’Entreprise confirme l’objectif d’une commercialisation au plus tard au premier semestre 2024 et intensifie ses échanges avec des acteurs majeurs de la santé et de la nutrition.