Valbiotis ouvre un nouveau relais de croissance avec la commercialisation de l’ensemble de ses gammes sur Amazon France

• Amazon France, un canal complémentaire à l’officine pour toucher de nouveaux consommateurs ;

• Le digital, moteur croissant du marché des compléments alimentaires.

La Rochelle, le 26 octobre 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA-PME), laboratoire français expert de la santé cardiométabolique, annonce la commercialisation de ses produits de santé naturels sur Amazon France. Référencées sur la plateforme dès le 26 octobre, les gammes ValbiotisPRO® (Cholestérol, Santé métabolique, Cardio-circulation et Foie, cette dernière référence ayant été lancée en septembre) et ValbiotisPLUS® (huit références) seront effectivement commercialisées dans leur intégralité à compter de la mi-novembre, le temps de mettre en place les campagnes publicitaires dédiées sur Amazon. Amazon enclenchera les premières livraisons aux consommateurs à cette même date.