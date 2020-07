La Rochelle, le 17 juillet 2020 (7h35 CEST) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA/PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la réalisation d'un placement privé auprès d'AMIRAL GESTION d'un montant de 2 M€, au travers de ses fonds NOVA2 et Sextant PME, dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés visés à l'article L.411-2 1° du code monétaire et financier.



Le prix de souscription des actions VALBIOTIS a été fixé à 4,50 euros par action (prime d'émission incluse), faisant ressortir une surcote de 5,4 % par rapport au cours de clôture du 16 juillet 2020.



Cette augmentation de capital permet à VALBIOTIS de se doter de ressources financières complémentaires pour accompagner son développement, et notamment ses trois programmes de recherche contre l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle et la stéatose hépatique.