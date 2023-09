Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valbiotis: le titre grimpe, succès d'une étude clinique information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 14:32









(CercleFinance.com) - Valbiotis grimpe en Bourse mardi suite à la présentation des résultats complets d'une étude de phase II/III démontrant l'efficacité de sa substance végétale Totum.63 contre le prédiabète et les stades précoces du diabète de type 2.



Après six mois de tests, la supplémentation par Totum.63 à 5 g/jour, en deux prises, a permis de réduire significativement la glycémie à jeun, la glycémie à deux heures et l'hémoglobine glyquée, les principaux marqueurs évalués en clinique, par rapport au placebo.



Cette combinaison de cinq extraits de plantes a également diminué significativement la progression vers le diabète de type 2, avec une réduction relative de 40% des nouveaux cas de diabète de type 2 à la fin de l'étude par rapport au placebo.



'Les données complètes de l'étude Reverse-It publiées hier sont très encourageantes', jugent les analystes d'Invest Securities, qui relèvent leur objectif de cours de 12,3 à 13 euros tout en réitérant leur conseil d'achat.



L'action prend 7,7% vers 14h20 sur cette annonce, alors que le marché parisien recule de 0,2%.





Valeurs associées VALBIOTIS Euronext Paris +8.44%