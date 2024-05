Valbiotis lance son site de e-commerce pour la commercialisation de Valbiotis®PRO Cholestérol

La Rochelle, le 22 mai 2024 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans l’élaboration et la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention et la lutte contre les troubles métaboliques à l’origine des maladies cardiovasculaires, annonce l’ouverture de son site e-commerce à l’occasion de la commercialisation de Valbiotis®PRO Cholestérol, en ligne avec le calendrier annoncé.



Déjà disponible pour les officines et leurs grossistes/répartiteurs, Valbiotis®PRO Cholestérol est désormais également disponible, depuis le 22 mai, sur le site http://www.valbiotis-healthcare.com/. À travers son site marchand, Valbiotis souhaite rendre ses produits innovants accessibles à tous. Proposé en piluliers en pharmacie, Valbiotis®PRO Cholestérol est vendu en conditionnement doypacks sur le site e-commerce, à partir de 39,95€ par mois de supplémentation.



Le site e-commerce propose également en vente libre et en exclusivité la gamme de compléments alimentaires naturels Valbiotis®PLUS, adressant les problèmes de santé couramment associés à l’hypercholestérolémie et répondant aux besoins des patients-consommateurs. Six premiers compléments alimentaires sont déjà disponibles en ligne : Oméga 3, Vitamine D3, Antioxydant, Gestion du poids, Confort musculaire, Sommeil.