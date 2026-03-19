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Valbiotis lance ses opérations en Asie
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 18:05

Le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires a annoncé le début de ses opérations en Asie, en ligne avec le calendrier prévu dans le cadre de l'accord stratégique signé avec le groupe chinois Aika à la mi-novembre 2025.

Après des démarches administratives auprès des autorités chinoises, la coentreprise a été approuvée. Baptisée Hangzhou Valbiotis Life Health Technology Co. Ltd., elle est dédiée à la commercialisation des produits de la gamme Valbiotis et est détenue à 49% par la société française et à 51% par son partenaire chinois Aika.

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