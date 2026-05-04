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Les talents du théâtre à l'honneur lundi soir pour la 37e Nuit des Molières
information fournie par AFP 04/05/2026 à 08:41

L'actrice et humoriste française Alison Wheeler à la cérémonie des César, le 26 février 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

L'actrice et humoriste française Alison Wheeler à la cérémonie des César, le 26 février 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Ludivine Sagnier, Alison Wheeler, Laurent Lafitte, François Morel : qui sera distingué lors de la 37ème Nuit des Molières, rendez-vous annuel récompensant les personnalités du monde du théâtre public et privé ? Réponse lundi soir lors d'une cérémonie retransmise sur France 2.

La soirée, qui a lieu aux Folies Bergère à Paris, sera animée par l'humoriste Alex Vizorek et retransmise à partir de 21H00.

"Les petites filles modernes", conte fantastique sur l'adolescence imaginé par Joël Pommerat, est la pièce la plus nommée (cinq catégories), notamment pour le Molière du théâtre public et pour le Molière du metteur en scène dans un spectacle de théâtre public.

Ludivine Sagnier ("Bovary Madame", de Christophe Honoré), Elsa Lepoivre ("Hécube, pas Hécube" de Tiago Rodrigues), Marina Hands ("Une mouette" d'Elsa Granat) et Romane Bohringer ("Scènes de la vie conjugale" de Christophe Perton) sont en compétition pour le Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public.

L'acteur français Laurent Lafitte pose avec son César du meilleur acteur lors de la 51ème cérémonie des César, le 26 février 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'acteur français Laurent Lafitte pose avec son César du meilleur acteur lors de la 51ème cérémonie des César, le 26 février 2026 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Pour la statuette du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre public sont en lice Laurent Lafitte ("La cage aux folles", mise en scène Olivier Py), Louis Arene pour "Makbeth" (dont il signe aussi la mise en scène), Éric Elmosnino ("Le Misanthrope", mis en scène par Georges Lavaudant) et Christophe Montenez ("Hamlet", mis en scène Ivo van Hove).

François Morel et Olivier Saladin, qui jouent dans "Art" (mise en scène François Morel), sont nommés pour le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé, de même que Jean-Paul Rouve ("Le bourgeois gentilhomme", mis en scène par Jérémie Lippmann) et Jérôme Kircher ("Amadeus").

Du côté des interprètes féminines, Josiane Balasko ("Ça, c'est l'amour" de Jean Robert-Charrier), Clotilde Daniault ("Le procès d'une vie"), Charlotte Matzneff ("La femme qui n'aimait pas Rabbi Jacob" de Jean-Philippe Daguerre) et Magali Genoud ("Le dernier cèdre du Liban" d'Aïda Asgharzadeh) se disputent la récompense.

Dans la catégorie meilleur spectacle musical, sont en concurrence "La cage aux folles", "Chicago, le musical" (de et mis en scène par Bob Fosse) et "La petite boutique des horreurs" (mis en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq).

Le Molière de l'humour devra départager Ahmed Sylla ("Origami"), Alex Lutz ("Sexe, Grog et Rocking Chair"), Alison Wheeler ("La promesse d'un soir") et Valérie Lemercier ("Valérie Lemercier au Théâtre Marigny").

Les spectacles "Amadeus" de Peter Shaffer, "Art" de Yasmina Reza et "Le procès d'une vie", de Barbara Lamballais et Karine Testa, sont chacun nommés dans quatre catégories.

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