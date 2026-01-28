 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valbiotis : La nutraceutique au service de la santé cardio-métabolique
information fournie par EuroLand Corporate 28/01/2026 à 07:11

Créé en 2014, et cotée sur Euronext Growth, Valbiotis est un laboratoire français spécialisé dans le domaine de la nutraceutique. Après 10 ans de R&D intensive, la société, qui conçoit et développe ses compléments alimentaires comme des médicaments, a lancé en 2024-2025 une gamme de formulations innovantes dédiée à la prévention des disfonctionnements cardio-métaboliques.


La qualité de ses produits, les besoins avérés du marché et les partenariats conclus à l’international augurent d’un beau potentiel de croissance, qui a commencé à se concrétiser dès 2025.


Nous initions le titre avec une recommandation à l’Achat et un objectif de cours de 2,16€/action (upside 160%).

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,8850 EUR Euronext Paris +7,66%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 07:11:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Airbus de Delta Airlines se prépare à atterir à l'aéroport de Shanghai Pudong International Airport le 16 avril 2025 ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Delta Air Lines commande 31 avions long-courrier à Airbus
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:26 

    La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a passé une commande ferme de 31 nouveaux avions long-courrier à Airbus , a annoncé mercredi le constructeur aéronautique européen. Ce contrat concerne 16 A330-900 et 15 A350-900, des types d'appareils déjà exploités ... Lire la suite

  • Vue aérienne de la ville brésilienne d'Oiapoque, sur l'Oyapock, à la frontière avec la Guyane, le 31 octobre 2020 ( AFP / NELSON ALMEIDA )
    Le pétrole du voisin brésilien fait des envieux en Guyane
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:11 

    A Saint-Georges de l'Oyapock, dans l'est de la Guyane, Steve Norino observe le contraste qui se creuse avec la rive d'en face. À 15 minutes de pirogue, la ville brésilienne d'Oiapoque connaît un boom inédit depuis que la compagnie pétrolière publique Petrobras ... Lire la suite

  • Un enfant passe devant un blindé de la Minusca à Maloum, en Centrafrique, le 24 juillet 2025 ( AFP / Mariam KONE )
    L'ONG Care alerte sur dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, l'Afrique surreprésentée
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:08 

    Conflit en Centrafrique, pire sécheresse en 100 ans en Namibie ou isolement de la Corée du Nord: l'ONG Care alerte mercredi sur les dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, très majoritairement en Afrique, touchant environ 43 millions de personnes, dans un rapport ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:08 

    Les Bourses européennes évoluent sans direction claire mercredi, avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en digérant des résultats de poids lourd, le numéro un mondial du luxe LVMH et le géant technologique ASML. Vers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank