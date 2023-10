Valbiotis : l’étude de Phase II/III REVERSE-IT sélectionnée pour une présentation orale au congrès 2023 de l’EASD, principale société savante européenne pour le diabète

• L’étude clinique de Phase II/III REVERSE-IT, menée avec la substance active TOTUM•63, en partenariat avec Nestlé Health Science, sera présentée le 3 octobre, lors d’une communication orale au congrès de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2023.



• Cette communication détaillera le protocole de l’étude REVERSE-IT, contre les troubles de la glycémie débutants, ainsi que les caractéristiques complètes de la population incluse (636 volontaires), au début de l’étude.



• Après une présentation aux États-Unis en juin dernier lors du prestigieux congrès de l’American Diabetes Association, la communication orale à l’EASD cet automne signe le succès scientifique sans conteste de cette étude à l’échelle internationale.





La Rochelle, le 2 octobre 2023 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la sélection de l’étude clinique de Phase II/III REVERSE-IT pour une présentation orale lors du congrès annuel de l’European Association for the Study of Diabetes (EASD), qui se tient du 2 au 6 octobre 2023 à Hambourg (Allemagne). Le protocole détaillé ainsi que les caractéristiques complètes de la population incluse, au début de l’étude, seront présentés lors d’une session orale programmée le 3 octobre de 12h30 à 13h30.