VALBIOTIS invite les actionnaires individuels à une Web conférence le 22 janvier à 18h

A vos agendas !



Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur, et Stanislas SORDET, Directeur administratif et financier et membre du Directoire, sont heureux de convier les actionnaires individuels à une web conférence qui se tiendra le 22 janvier 2025 à 18 heures.



À cette occasion, les dirigeants de VALBIOTIS présenteront la feuille de route de la Société à horizon 2030. Ils répondront également aux questions des actionnaires individuels.



Vous pouvez poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: valbiotis@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne le 22 janvier à 18h (ouverture à partir de 17h55).



Pour vous inscrire ou vous connecter à cette Web conférence : cliquez ici