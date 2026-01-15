VALBIOTIS invite les actionnaires individuels à un webinaire le 28 janvier à 18h

À l’occasion de son bilan d’activité 2025 et des récentes signatures à l’international, Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur, et Stanislas SORDET, Directeur administratif et financier et membre du

Directoire, sont heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire.



Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante : valbiotis@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne le mercredi 28 janvier à 18 heures.



Pour vous inscrire ou vous connecter à ce webinaire : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/valbiotis-webinaire-actionnaires-particuliers-copie?s=3cfe8a30-8273-4e85-aebe-3b9a7bdf6583