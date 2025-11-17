 Aller au contenu principal
VALBIOTIS invite les actionnaires individuels à un webinaire le 20 novembre à 18h
information fournie par Boursorama CP 17/11/2025 à 18:00

La Rochelle, le 17 novembre 2025

À l’occasion de la signature par Valbiotis d’un accord stratégique majeur en Asie, Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur, et Stanislas SORDET, Directeur administratif et financier et membre du
Directoire, sont très heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire.

Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: valbiotis@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne, le jeudi 20 novembre à 18h.

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,5850 EUR Euronext Paris +6,36%

