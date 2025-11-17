VALBIOTIS invite les actionnaires individuels à un webinaire le 20 novembre à 18h

La Rochelle, le 17 novembre 2025
À l’occasion de la signature par Valbiotis d’un accord stratégique majeur en Asie, Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur, et Stanislas SORDET, Directeur administratif et financier et membre du
Directoire, sont très heureux de convier les actionnaires individuels à un webinaire.
Vous pouvez leur poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: valbiotis@seitosei-actifin.com, ou en direct lors de la conférence en ligne, le jeudi 20 novembre à 18h.
