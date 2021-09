Valbiotis fait le point sur ses activités et publie son rapport financier pour le premier semestre 2021

TOTUM•63, prédiabète :

o Obtention du brevet en Chine ;

o Publications scientifiques validant les travaux de R&D réalisés ;

o Annonce de la réalisation d'une étude clinique de mode d'action par l'INAF de l'Université Laval à Québec, en partenariat avec Nestlé Health Science.



TOTUM•070, réduction de l'hypercholestérolémie-LDL (« mauvais cholestérol ») :

o Lancement de l'étude clinique de Phase II HEART ;

o Finalisation du recrutement confirmée en septembre.



TOTUM•854, réduction de la pression artérielle :

o Accélération du programme de développement à la suite de la présentation des données précliniques au congrès annuel de l’European Society of Hypertension et de l’International Society of Hypertension ;

o Lancement de trois études cliniques pouvant aboutir à une commercialisation avec jusqu’à 3 ans d'avance par rapport au plan initial.



Renforcement de l’organisation :

o Obtention de la certification ISO-9001:2015 pour l’ensemble des activités de la Société ;

o Nomination de Sébastien BESSY au poste de Directeur des Opérations Marketing et Commerciales.



Une situation financière durablement sécurisée

o Une trésorerie de 25,8 M€ au 30 juin 2021 ;

o Une visibilité financière jusqu’au premier semestre 2024, hors de potentiels revenus complémentaires.