Valbiotis dévoile ses ambitions stratégiques et financières à horizon 2030

La Rochelle, le 21 janvier 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires et pour une santé optimale au quotidien, dévoile sa nouvelle feuille de route pour les cinq prochaines années.



Sébastien PELTIER, Président et co-fondateur de Valbiotis, déclare : « Ayant achevé en 2024 sa structuration et le dimensionnement de son organisation, validés par le lancement d’un premier produit, Valbiotis est aujourd’hui armé pour une nouvelle phase 100% tournée vers la commercialisation et la génération de chiffre d’affaires. La Société dispose de tous les atouts pour devenir un leader du complément santé naturel grâce à un positionnement sans équivalent, adossé à des produits cliniquement testés. Au sein de notre portefeuille de quatre substances actives brevetées commercialisables, trois bénéficient aujourd’hui de preuves d’efficacité non-équivoques : leur parcours clinique complet s’appuie sur des études répondant aux standards les plus exigeants (études internationales, multicentriques, randomisées et contrôlées contre placebo en double aveugle), publiées dans des revues à comité de lecture et sélectionnées dans les plus grands Congrès internationaux.