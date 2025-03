Valbiotis creuse ses pertes en 2024 mais confirme ses objectifs

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Valbiotis affiche une trésorerie à fin 2024 de 11,6 millions d'euros, ne tenant pas compte de l’encaissement du CIR 2023 (1,6 million d'euros ) toujours en cours d’instruction. Ce laboratoire français spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires annonce une perte opérationnelle de 10,42 millions d’euros en 2024 contre 7,18 millions en 2023, avec un chiffre d’affaires de 175 000 euros contre 4,73 millions en 2023. Ce dernier montant intégrait 4,25 millions de francs suisses de paiements forfaitaires de Nestlé.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.