Valbiotis commercialisera dès le 3 février prochain sa solution Valbiotis®PRO Santé métabolique (Totum•63) pour la prévention des maladies métaboliques

La Rochelle, le 30 janvier 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français de recherches scientifiques, spécialisé dans la commercialisation de compléments alimentaires scientifiquement validés pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires et pour une santé optimale au quotidien, précise la date de lancement sur le marché français de Valbiotis®PRO Santé métabolique, qui interviendra dès le 3 février prochain, en ligne avec le calendrier précédemment annoncé (lancement en février-mars 2025).



Basé sur la substance active brevetée TOTUM•63, Valbiotis®PRO Santé métabolique est un complément alimentaire innovant, apportant une réponse végétale, naturelle, non médicamenteuse et scientifiquement testée pour la dysglycémie modérée, la gestion du poids et le rééquilibrage des paramètres altérés du syndrome métabolique. Il adresse ainsi une problématique clé de santé publique, l’augmentation des maladies métaboliques, en particulier le diabète de type 2.

La solution est basée sur TOTUM•63, substance active brevetée dans 58 pays, bénéficiant de quatre études cliniques (720 personnes), et validée par la communauté scientifique (17 communications congrès et 7 publications scientifiques).