Valbiotis chute à l'annonce d'une augmentation de capital

(AOF) - Valbiotis dévisse 13,48% à 4,88 euros à l'annonce d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et mise en œuvre d’un délai de priorité au profit des actionnaires actuels d’un montant de 15,0 millions d'euros. 3,36 millions d’actions nouvelles vont être émises au prix unitaire de 4,46 euros. Le spécialiste des compléments alimentaires précise que ce prix représente une décote faciale de 20,1% par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2023 (5,58 euros).

La société "aborde une nouvelle phase de déploiement avec le démarrage de la commercialisation" ce qui au regard de ses anticipations, "requiert des financements supplémentaires".

"Pour soutenir cette transition majeure, l'entreprise lance une augmentation de capital qui vise à assurer sa montée en puissance et permettre l'autofinancement de sa croissance, en maintenant le focus sur ses activités actuelles ", précise Sébastien Peltier, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis. " Avec des marchés ciblés considérables, dont l'actualité se fait l'écho, l'entreprise se positionne pour répondre aux besoins immédiats de millions de patients en matière de prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires ".

