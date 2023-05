Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Valbiotis: avancée 'majeure' dans le diabète de type 2 information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 18:07

(CercleFinance.com) - Valbiotisannonce le 'large succès' d'une étude clinique de Phase II/III portant sur TOTUM•63 conformant l'efficacité de ce traitement dans le diabète de type 2 sur le critère de réduction de la glycémie à jeun à 2 et 3 prises par jour.



Selon Sébastien Peltier, co-fondateur et Président du Comité Exécutif de Valbiotis, estime que les résultats de cette étude représentent 'une avancée majeure dans la lutte contre le diabète et ses complications pour les personnes prédiabétiques et diabétiques de type 2 non traitées (stade précoce)'.



'Nous avons apporté la preuve clinique non équivoque que TOTUM•63 est une solution prometteuse pour des millions de personnes dans le monde, en aidant à prévenir la progression vers le diabète de type 2', ajoute-t-il.



Ces résultats positifs déclenchent un paiement forfaitaire de 4 millions de francs suisses de la part de Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat global stratégique.



Ce paiement sera effectué à la remise du rapport complet de l'étude durant l'été.