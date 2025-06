Valbiotis: augmentation de capital de 6,9 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - Valbiotis a annoncé hier soir avoir lancé une augmentation de capital de 6,9 millions d'euros, au moment où le fabricant de compléments alimentaires naturels envisage de générer ses premiers revenus commerciaux significatifs.



La société indique que la levée de fonds se fera sur la base d'un prix de souscription de 0,88 euro par action, soit l'équivalent d'une décote de 25% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



La décote se monte à 18,4% par rapport à la valeur théorique de l'action après détachement du droit.



Dans son communiqué, Valbiotis précise avoir reçu des engagements de souscription à hauteur de 5,1 millions d'euros, représentant plus de 75% de l'augmentation de capital.



L'opération, qui se fera avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), s'appuiera sur une parité d'une action nouvelle pour deux détenues.



Les fonds seront essentiellement destinés aux actions de marketing et de communication, à destination du grand public, des professionnels de santé, ainsi qu'au développement commercial à l'international, prévue au second semestre 2025 et sur l'année 2026.



Créé en 2024 à La Rochelle, Valbiotis développe des compléments alimentaires scientifiquement testés améliorer le sommeil, la fatigue, la gestion de l'humeur, l'immunité ou encore la vitalité.



Le produit de l'offre devrait lui permettre d'étendre son horizon de trésorerie au-delà du 3ème trimestre 2026.



A la Bourse de Paris, l'action Valbiotis décrochait de 17% dans le sillage de ces annonces. Le titre accuse désormais un repli de plus de 36% depuis le début de l'année.





Valeurs associées VALBIOTIS 0,9410 EUR Euronext Paris -19,98%