Valbiotis - Assemblée générale annuelle mixte du 2 mai 2023

La Rochelle, le 3 mai 2023 (08h30 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce que son Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires s’est réunie le 2 mai 2023 à La Rochelle à l’espace ENCAN, sous la présidence de Sébastien PELTIER, Président du Directoire.



Toutes les résolutions ont été adoptées à une très large majorité par les actionnaires, à l’exception des résolutions 10 à 13 ainsi que 16 à 19 présentées à titre extraordinaire.

Les actionnaires ont notamment voté le renouvellement des mandats de deux des membres du Conseil de Surveillance et la prolongation de trois à quatre ans des mandats de l’ensemble des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance.