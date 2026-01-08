Valbiotis annonce un accord de distribution exclusif au Moyen-Orient

La Rochelle, le 8 janvier 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce la signature d’un accord de distribution exclusif avec la société Mena Nutrition, spécialisée dans le marketing, la commercialisation et la distribution de produits de santé et de nutrition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
