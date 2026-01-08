 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valbiotis annonce un accord de distribution exclusif au Moyen-Orient
information fournie par Boursorama CP 08/01/2026 à 17:40

La Rochelle, le 8 janvier 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce la signature d’un accord de distribution exclusif avec la société Mena Nutrition, spécialisée dans le marketing, la commercialisation et la distribution de produits de santé et de nutrition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,6900 EUR Euronext Paris -0,43%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank