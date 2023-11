Valbiotis annonce le succès de l’étude clinique de mode d’action sur TOTUM•63, contre le prédiabète et les stades précoces du diabète de type 2

Une dernière étape qui achève le développement clinique de cette substance active 100% végétale, avec la mise sur le marché en ligne de mire



• En complément des études d’efficacité, l’étude clinique de mode d’action a été menée à l’Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) de l’Université Laval en collaboration avec l’Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) pour établir les mécanismes d’action de TOTUM•63 chez les sujets à risque de développer un diabète de type 2.

• L’étude confirme d’abord les résultats d’efficacité de TOTUM•63, en particulier la réduction durable de l’hémoglobine glyquée, un des principaux marqueurs du prédiabète et du diabète de type 2.

• Sur le plan du mode d’action, elle révèle trois effets principaux de TOTUM•63 sur le métabolisme énergétique des sujets à risque.

• La réponse métabolique après un repas a été améliorée dès la première prise de TOTUM•63 et à la fin de l’étude après 8 semaines de supplémentation.

• Après les résultats remarquables de l’étude clinique de Phase II/III REVERSE-IT dévoilés en septembre, cet ultime succès parachève le développement de TOTUM•63, première substance active non médicamenteuse issue du végétal à disposer de preuves cliniques et scientifiques aussi robustes, au bénéfice des sujets confrontés au prédiabète et aux stades précoces du diabète de type 2.