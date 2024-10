Valbiotis annonce le large succès de l’étude clinique INSIGHT sur TOTUM•854 : efficacité démontrée sur la réduction de la pression artérielle systolique (PAS) chez des individus présentant une hypertension légère non traitée.





• Le critère principal de l’étude est atteint, avec une différence significative vs placebo sur la diminution de la pression artérielle systolique (PAS) chez des individus présentant une hypertension légère non traitée





• Le groupe Totum•854 a présenté une diminution fortement significative de la PAS de -9 mmHg après 3 mois de supplémentation





• Cette étude a également montré une très bonne tolérance et sécurité de Totum•854, ainsi qu'une compliance supérieure à 98 %.





• TOTUM•854 devient le 3ème produit, après Lipidrive® (ex-TOTUM-070) pour l’hypercholestérolémie et TOTUM-63 pour le prédiabète et les premiers stades de diabète de type 2 à obtenir une preuve d’efficacité clinique non-équivoque, validant l’approche scientifique de Valbiotis basée sur des combinaisons d’actifs végétaux innovantes.