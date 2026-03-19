Valbiotis annonce le début de ses opérations en Asie

La Rochelle, le 19 mars 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce le début de ses opérations en Asie, en ligne avec le calendrier prévu dans le cadre de l’accord stratégique signé avec le groupe chinois Aika, le 17 novembre 2025.





Suite aux démarches administratives engagées auprès des autorités chinoises, la coentreprise a été officiellement approuvée par les autorités compétentes en date du 10 mars 2026, selon les modalités prévues par les accords entre Valbiotis et le Groupe Aika (communiqué de presse du 17 novembre 2025).