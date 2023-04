Valbiotis annonce la tenue de son Assemblée générale mixte des actionnaires le 2 mai 2023

La Rochelle, le 14 avril 2023 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la tenue de son Assemblée générale mixte des actionnaires le

2 mai 2023 et les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires.



L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra à :

L’Espace ENCAN – Quai Louis Prunier – 17000 La Rochelle

Le 2 mai 2023 à 09h30



Pour assister à l’Assemblée générale, il est indispensable d’être en possession d’une carte d’admission et d’une pièce d’identité.

Le Directoire de Valbiotis invite les actionnaires à se prononcer sur les résolutions, notamment, sur les résolutions n° 4 & 5 relatives au renouvellement des membres indépendants du conseil de surveillance Messieurs ZETLAOUI et LEVY et attire leur attention sur la publication d’un rapport complémentaire en date du 6 avril 2023, qui complète le contenu du rapport de gestion du Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise en date du 14 mars 2023, mettant notamment en avant le caractère indépendant des membres du Conseil de surveillance, au sens du code de gouvernement d’entreprise tel qu’il a été modifié en septembre 2021 par MiddleNext.