Valbiotis annonce la tenue de son Assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril 2026

La Rochelle, le 11 mars 2026 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce la tenue de son Assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril 2026 et les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires.





Il est précisé que, pour la première fois, Valbiotis offre à ses actionnaires la possibilité de voter par Internet, avant l’Assemblée Générale, sur la plateforme sécurisée VOTACCESS.





La plateforme pour l’Assemblée générale du 17 avril sera ouverte à compter du vendredi 30 mars 2026 et jusqu’au jeudi 16 avril 2026 à 15h.