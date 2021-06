Valbiotis annonce la réalisation de l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM-63 par l'INAF de l'Université Laval à Québec, en partenariat avec Nestlé Health Science

o L'étude clinique de mode d'action sur TOTUM-63 a été co-conçue par les équipes de Valbiotis, les experts de l'INAF et ceux de Nestlé Health Science, dans le cadre du partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science.



o L'étude explorera le mode d'action de TOTUM-63 chez l'Homme et fournira des données additionnelles pour appuyer la communication scientifique et accompagner la commercialisation de cette substance active sur le marché du prédiabète.



o Son lancement est programmé au 4ème trimestre 2021 au Canada. André MARETTE, Professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur à l'INAF, en sera le référent scientifique.



La Rochelle, le 28 juin 2021 (17h40 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la réalisation de l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM-63 par l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l'Université Laval à Québec en partenariat avec Nestlé Health Science.