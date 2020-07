VALBIOTIS annonce la Première Visite du Premier Patient dans l'étude clinique internationale de Phase II/III REVERSE-IT avec TOTUM-63 pour réduire les facteurs de risque du diabète de type 2

Versement d'un premier paiement d'étape de 3 millions de CHF de la part de Nestlé Health Science



o Le premier sujet, présentant une hyperglycémie à jeun, a effectué la visite médicale initiale du protocole avant sa randomisation dans un des centres d'investigation clinique de l'étude.

o L'étude internationale REVERSE-IT inclura 600 personnes avec une altération du métabolisme du glucose, du prédiabète au diabète de type 2 non traité (stade précoce). Son critère principal sera la glycémie à jeun et elle sera menée dans plus 30 centres en France et à l'international.

o Cette première visite du premier patient déclenche un premier paiement d'étape de 3 millions de CHF de la part de Nestlé Health Science, venant ainsi renforcer la trésorerie de VALBIOTIS.