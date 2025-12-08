 Aller au contenu principal
Valbiotis annonce la fin du recrutement pour une étude
information fournie par AOF 08/12/2025 à 18:09

(AOF) - Valbiotis a annoncé avoir terminé le recrutement des 70 volontaires de l’étude clinique Cardio-Liver, destinée à évaluer l’effet de Totum-448 sur de nombreux facteurs de risques impliqués dans les stades précoces des maladies métaboliques du foie (MASLD) et notamment de la MASH. Le spécialiste de la conception et de la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé a précisé que les résultats de cette étude seront disponibles au second semestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,6800 EUR Euronext Paris -3,95%
