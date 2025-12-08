 Aller au contenu principal
Valbiotis annonce la fin du recrutement de l’étude clinique Cardio-Liver conduite avec TOTUM-448 pour les maladies métaboliques du foie (MASLD)
information fournie par Boursorama CP 08/12/2025 à 17:40

La Rochelle, le lundi 8 décembre 2025 (17h40 CEST) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), laboratoire français spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires scientifiquement testés pour préserver la santé à chaque étape de la vie, annonce avoir achevé le recrutement des 70 volontaires de l’étude clinique Cardio-Liver qui évalue l’effet de TOTUM•448 sur de nombreux facteurs de risques impliqués dans les stades précoces des maladies métaboliques du foie (MASLD) et notamment de la MASH (ex NASH). Les résultats de l’étude Cardio-Liver seront disponibles au second semestre 2026.

Valeurs associées

VALBIOTIS
0,6800 EUR Euronext Paris -3,95%

0 commentaire

