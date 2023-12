Valbiotis annonce avoir reçu l’acceptation de la Food and Drug Administration (FDA) pour le statut de nouvel ingrédient alimentaire (NDI) concernant un extrait végétal présent dans l'ensemble de ses TOTUM

La Rochelle, le 11 décembre 2023 (20h00 CET) – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise à dimension commerciale, spécialisée dans les compléments alimentaires, engagée dans l’innovation scientifique pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce avoir reçu l’acceptation de la Food and Drug Administration (FDA) pour le statut de nouvel ingrédient alimentaire (NDI) concernant un extrait végétal présent dans l'ensemble de ses TOTUM.



La FDA, autorité américaine régulant les denrées alimentaires et les médicaments, impose des démarches spécifiques aux fabricants et distributeurs souhaitant commercialiser des compléments alimentaires contenant des "nouveaux ingrédients alimentaires". Ces acteurs doivent notifier à la FDA l’ensemble des informations relatives à la qualité et à la sécurité du nouvel ingrédient, permettant de conclure qu’un complément alimentaire contenant ce nouvel ingrédient est sûr, dans les conditions d’utilisation recommandées ou suggérées sur l'étiquetage.