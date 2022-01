Valbiotis - Accélération du calendrier clinique sur des indications majeures : des résultats attendus en 2022 dans le prédiabète, l’hypercholestérolémie et la pression artérielle

• Une année décisive avec la finalisation de plusieurs études cliniques sur des substances actives innovantes du portefeuille, pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires :

- TOTUM•63 / prédiabète : fin du recrutement au T2 2022, et résultats attendus au T4 2022 pour l’étude pivot de Phase II/III REVERSE-IT et réalisation d’une étude clinique de mode d’action par l’INAF ;

- TOTUM•070 / hypercholestérolémie : résultats de l’étude clinique d’efficacité de Phase II HEART et de l’étude clinique de biodisponibilité et de mode d’action (T2 2022) ;

- TOTUM•854 / pression artérielle : résultats de l’étude clinique de biodisponibilité et de mode d’action (T4 2022).



• Des ressources financières qui sécurisent à date le calendrier clinique et le plan de marche.



La Rochelle, le 6 janvier 2022 (7h35 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, fait le point sur son calendrier, qui va connaître une forte accélération en 2022, avec plusieurs résultats d’études cliniques attendus dans l’année pour la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Trois substances actives du portefeuille obtiendront des résultats cliniques clés pour leur commercialisation sur les marchés du prédiabète, de l’hypercholestérolémie et de la pression artérielle.