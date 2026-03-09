 Aller au contenu principal
Vail Resorts en baisse, la baisse du tourisme ayant un impact sur le chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 17:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de Vail Resorts MTN.N chutent de 3,2 % ce lundi, avant la publication de leurs résultats trimestriels après la clôture du marché, l'accent étant mis sur l'impact de la baisse du tourisme international

** Les analystes s'attendent à ce que l'opérateur de stations de ski affiche une baisse de 2% du chiffre d'affaires trimestriel à 1,11 milliard de dollars et un BPA ajusté de 6,10 dollars, en baisse par rapport aux 6,56 dollars d'il y a un an, selon LSEG ** Les résultats de MTN pourraient être affectés par la baisse du tourisme, y compris les Canadiens boycottant les voyages aux États-Unis suite à la guerre commerciale du président Donald Trump

** L'action a récemment été évaluée à 19 fois les bénéfices prévisionnels, en dessous de sa moyenne sur cinq ans de 27, ce qui suggère une sous-évaluation potentielle

** En incluant le mouvement de lundi, l'action a grimpé d'environ 1 % depuis le début de l'année, surperformant la baisse de 2,0 % du S&P 500 .SPX

** Sur 12 analystes couvrant l'action, cinq la considèrent comme 'achat' ou 'achat fort', six la considèrent comme 'maintien' et un analyste recommande 'vente'; le PT médian est de $167 par rapport au prix le plus récent de $134,36

